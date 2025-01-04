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Юрист предупредила об ответственности магазинов за продажу алкоголя ночью - РИА Новости, 04.01.2025
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03:02 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/alkogol-1992455669.html
Юрист предупредила об ответственности магазинов за продажу алкоголя ночью
Юрист предупредила об ответственности магазинов за продажу алкоголя ночью - РИА Новости, 04.01.2025
Юрист предупредила об ответственности магазинов за продажу алкоголя ночью
Московские магазины могут получить штраф вплоть до 300 тысяч рублей, если будут продавать алкоголь в ночное время, в том числе в новогодние праздники,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:02:00+03:00
2025-01-04T03:02:00+03:00
общество
москва
россия
мария спиридонова
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московские магазины могут получить штраф вплоть до 300 тысяч рублей, если будут продавать алкоголь в ночное время, в том числе в новогодние праздники, рассказала РИА Новости управляющий партнер "ЛегесБюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. Эксперт напомнила, что в Москве алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00, за исключением кафе и ресторанов. "В соответствии со статьей 14.16 КоАП РФ, в случае продажи алкогольной продукции с нарушениями правил, это влечет административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 10-15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на юридических лиц — 200-300 тысяч рублей с конфискацией продукции", - сказала юрист.
https://ria.ru/20250101/yurist-1992204399.html
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общество, москва, россия, мария спиридонова
Общество, Москва, Россия, Мария Спиридонова
Юрист предупредила об ответственности магазинов за продажу алкоголя ночью

Юрист Спиридонова напомнила о штрафах для магазинов за продажу алкоголя ночью

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московские магазины могут получить штраф вплоть до 300 тысяч рублей, если будут продавать алкоголь в ночное время, в том числе в новогодние праздники, рассказала РИА Новости управляющий партнер "ЛегесБюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
Эксперт напомнила, что в Москве алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 8.00, за исключением кафе и ресторанов.
"В соответствии со статьей 14.16 КоАП РФ, в случае продажи алкогольной продукции с нарушениями правил, это влечет административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 10-15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на юридических лиц — 200-300 тысяч рублей с конфискацией продукции", - сказала юрист.
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ОбществоМоскваРоссияМария Спиридонова
 
 
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