https://ria.ru/20250104/afganistan-1992498613.html

Профсоюз учителей призвал открыть школы для девочек в Афганистане

Профсоюз учителей призвал открыть школы для девочек в Афганистане - РИА Новости, 04.01.2025

Профсоюз учителей призвал открыть школы для девочек в Афганистане

Профсоюз учителей частных школ Афганистана в субботу призвал правительство Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:48:00+03:00

2025-01-04T14:48:00+03:00

2025-01-04T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Профсоюз учителей частных школ Афганистана в субботу призвал правительство Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) открыть старшие классы в учебных заведениях для девочек в новом учебном году, сообщает новостной портал Shamshad news. В настоящее время девочки имеют право учиться только в начальной школе до шестого класса включительно. По мнению главы профсоюза Азима Майданваля "невозможность посещать школы негативно сказалась на моральном состоянии девочек". "Каждый день мы наблюдаем, как положение девочек, лишенных образования, становится все хуже и хуже. Мы просим исламские власти соблюдать предписание Корана, в котором сказано: "Читай во имя Аллаха". Мы требуем, чтобы в новом 1404 учебном году школы были открыты для наших дочерей и сестер", - цитирует портал выдержку из заявления Майданваля. По словам главы Союза частных школ Афганистана, в настоящее время в частных начальных и средних школах страны обучается около полутора миллионов девочек, а всего в стране работают 3500 частных начальных и средних школ. По данным Shamshad news, официальный представитель и пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед также считает образование фундаментальным правом всех граждан и говорит, что предпринимаются усилия по обеспечению образования для девочек. Комментируя заявление главы профсоюза, Моджахед, в частности, сказал: "Естественно, что по этому поводу существуют разногласия, наличествуют разные мнения". "Если кто-то внимательно изучит афганское общество, то ему станет ясно, что по этому вопросу существуют разногласия, и, учитывая эти различия во мнениях, следует избегать спорных моментов. С одной стороны, это (обучение девочек в школах - ред.) необходимо и понятно. Я уже говорил, что есть решения этой проблемы", - приводит слова пресс-секретаря Shamshad news.

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html

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