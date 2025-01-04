https://ria.ru/20250104/aeroport-1992525767.html

Технический сбой в работе аэропортов Германии не был следствием кибератаки

Технический сбой в работе аэропортов Германии не был следствием кибератаки - РИА Новости, 04.01.2025

Технический сбой в работе аэропортов Германии не был следствием кибератаки

Сбой в компьютерной системе для проверки данных пассажиров, произошедший в пятницу в аэропортах Германии, не был следствием кибератаки, сообщил в субботу... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T20:27:00+03:00

2025-01-04T20:27:00+03:00

2025-01-04T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сбой в компьютерной системе для проверки данных пассажиров, произошедший в пятницу в аэропортах Германии, не был следствием кибератаки, сообщил в субботу официальный представитель МВД ФРГ информационному агентству DPA. "В данный момент нет никаких признаков, что это была хакерская атака или какой-либо ещё инцидент, связанный с IT-безопасностью", - сказал представитель ведомства. По его словам, сбой произошёл в информационной системе, которой управляет федеральное ведомство уголовной полиции. В пятницу во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Из-за сбоя в аэропортах образовались большие очереди.

https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html

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в мире, технологии, германия