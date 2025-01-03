Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом
Котяков организовал для Артема из Мелитополя встречу с космонавтом Кононенко
© Правительство России/ВКонтактеШестилетний Артем Мандрыка из Мелитополя Запорожской области во время встречи с космонавтом Олегом Кононенко
Шестилетний Артем Мандрыка из Мелитополя Запорожской области во время встречи с космонавтом Олегом Кононенко
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя.
Шестилетний Артем Мандрыка мечтал встретиться с космонавтом. Котяков организовал для него встречу с командиром отряда космонавтов "Роскосмоса" Олегом Кононенко.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время было исполнено уже более 213 тысяч желаний.