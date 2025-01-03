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Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом - РИА Новости, 03.01.2025
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Хорошие новости
 
10:33 03.01.2025 (обновлено: 14:50 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html
Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом
Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом - РИА Новости, 03.01.2025
Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя. РИА Новости, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя. Шестилетний Артем Мандрыка мечтал встретиться с космонавтом. Котяков организовал для него встречу с командиром отряда космонавтов "Роскосмоса" Олегом Кононенко.
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общество, россия, мелитополь, запорожская область, антон котяков, олег кононенко, роскосмос, новый год 2025, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Россия, Мелитополь, Запорожская область, Антон Котяков, Олег Кононенко, Роскосмос, Новый год 2025, Елка желаний
Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом

Котяков организовал для Артема из Мелитополя встречу с космонавтом Кононенко

© Правительство России/ВКонтактеШестилетний Артем Мандрыка из Мелитополя Запорожской области во время встречи с космонавтом Олегом Кононенко
Шестилетний Артем Мандрыка из Мелитополя Запорожской области во время встречи с космонавтом Олегом Кононенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Правительство России/ВКонтакте
Шестилетний Артем Мандрыка из Мелитополя Запорожской области во время встречи с космонавтом Олегом Кононенко
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя.
Шестилетний Артем Мандрыка мечтал встретиться с космонавтом. Котяков организовал для него встречу с командиром отряда космонавтов "Роскосмоса" Олегом Кононенко.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время было исполнено уже более 213 тысяч желаний.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом
Вчера, 10:15
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМелитопольЗапорожская областьАнтон КотяковОлег КононенкоРоскосмосНовый год 2025Елка желаний
 
 
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