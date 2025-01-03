https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html

Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом

Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом - РИА Новости, 03.01.2025

Министр труда исполнил мечту мальчика из Мелитополя о встрече с космонавтом

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя. РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Мелитополя. Шестилетний Артем Мандрыка мечтал встретиться с космонавтом. Котяков организовал для него встречу с командиром отряда космонавтов "Роскосмоса" Олегом Кононенко.

https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html

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Ольга Фомченкова

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