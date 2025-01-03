https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992442691.html
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2025
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:56:00+03:00
2025-01-03T20:56:00+03:00
2025-01-03T20:56:00+03:00
в мире
эфиопия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 17.01 по времени UTC (20.01 мск) в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
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в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эфиопия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
EMSC: в центральной части Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5