https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992442691.html

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.01.2025

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:56:00+03:00

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2025-01-03T20:56:00+03:00

в мире

эфиопия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 17.01 по времени UTC (20.01 мск) в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html

эфиопия

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в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)