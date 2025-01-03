https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992418071.html

"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных

"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных - РИА Новости, 03.01.2025

"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных

Слова Владимира Зеленского о возвращении украинских солдат из плена вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:14:00+03:00

2025-01-03T16:14:00+03:00

2025-01-03T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возвращении украинских солдат из плена вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.По словам главы киевского режима, украинская власть в 2024 году смогла вернуть из плена 1358 человек."Ты ничего не смог, это Россия вам вернула 1358 неудачников", — ответил ему Lord."Сдавайся, маленький псих и диктатор. НАТО уже проиграла в войне на Украине", — заявил DK."Зачем ты пиаришься на пленных?" — спросил Odonata."Украина заслуживает катастрофы", — считает Wealth Turtle."Прекрати войну, дай своим людям жить", — призвал его VJ Paul."Лучше спасти больше украинцев и договориться о мире с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — посоветовал Sajid Abbasi.В декабре Орбан высказал Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Российский лидер отметил, что этот вопрос можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992388297.html

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992402129.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато