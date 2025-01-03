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"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992418071.html
"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных
"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных - РИА Новости, 03.01.2025
"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных
Слова Владимира Зеленского о возвращении украинских солдат из плена вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:14:00+03:00
2025-01-03T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возвращении украинских солдат из плена вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.По словам главы киевского режима, украинская власть в 2024 году смогла вернуть из плена 1358 человек."Ты ничего не смог, это Россия вам вернула 1358 неудачников", — ответил ему Lord.&quot;Сдавайся, маленький псих и диктатор. НАТО уже проиграла в войне на Украине&quot;, — заявил DK."Зачем ты пиаришься на пленных?" — спросил Odonata."Украина заслуживает катастрофы", — считает Wealth Turtle."Прекрати войну, дай своим людям жить", — призвал его VJ Paul."Лучше спасти больше украинцев и договориться о мире с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — посоветовал Sajid Abbasi.В декабре Орбан высказал Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Российский лидер отметил, что этот вопрос можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992388297.html
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992402129.html
https://ria.ru/20250103/ssha-1992377767.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО

"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возвращении украинских солдат из плена вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.
По словам главы киевского режима, украинская власть в 2024 году смогла вернуть из плена 1358 человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского
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"Ты ничего не смог, это Россия вам вернула 1358 неудачников", — ответил ему Lord.
«

"Сдавайся, маленький псих и диктатор. НАТО уже проиграла в войне на Украине", — заявил DK.

"Зачем ты пиаришься на пленных?" — спросил Odonata.
"Украина заслуживает катастрофы", — считает Wealth Turtle.
"Прекрати войну, дай своим людям жить", — призвал его VJ Paul.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Вчера, 13:19
"Лучше спасти больше украинцев и договориться о мире с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — посоветовал Sajid Abbasi.
В декабре Орбан высказал Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Российский лидер отметил, что этот вопрос можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Вчера, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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