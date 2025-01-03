В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского
Нардеп Дубинский задал вопрос Зеленскому о его религиозной политике
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в своем Telegram-канале Владимира Зеленского за его религиозную политику.
"Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?" — обратился он.
В прошлом году Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на государственном уровне должно праздноваться 25 декабря, информация об этом появилась на сайте Верховной рады.
Во вторник бывший нардеп Украины Спиридон Килинакров заявил "Известиям", что киевские власти заставляют граждан отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. По его словам, в храмах, которые контролирует раскольническая ПЦУ, 7 января уже не проводятся рождественские службы.
Как заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих. По его словам, украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, без всякой веры — безбожники.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.