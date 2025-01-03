Рейтинг@Mail.ru
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 03.01.2025 (обновлено: 11:18 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992388297.html
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2025
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского
Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в своем Telegram-канале Владимира Зеленского за его религиозную... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:17:00+03:00
2025-01-03T11:18:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
константинопольский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg
МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в своем Telegram-канале Владимира Зеленского за его религиозную политику."Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?" — обратился он.В прошлом году Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на государственном уровне должно праздноваться 25 декабря, информация об этом появилась на сайте Верховной рады.Во вторник бывший нардеп Украины Спиридон Килинакров заявил "Известиям", что киевские власти заставляют граждан отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. По его словам, в храмах, которые контролирует раскольническая ПЦУ, 7 января уже не проводятся рождественские службы.Как заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих. По его словам, украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, без всякой веры — безбожники.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
https://ria.ru/20250103/ssha-1992377767.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:294:2048:1830_1920x0_80_0_0_3617907699fbcb031f96df2535ba8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, константинопольский патриархат, украинская православная церковь
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Константинопольский патриархат, Украинская православная церковь
В Раде задали неудобный вопрос о дне рождения Зеленского

Нардеп Дубинский задал вопрос Зеленскому о его религиозной политике

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в своем Telegram-канале Владимира Зеленского за его религиозную политику.
"Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?" — обратился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
Вчера, 08:39
В прошлом году Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на государственном уровне должно праздноваться 25 декабря, информация об этом появилась на сайте Верховной рады.
Во вторник бывший нардеп Украины Спиридон Килинакров заявил "Известиям", что киевские власти заставляют граждан отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. По его словам, в храмах, которые контролирует раскольническая ПЦУ, 7 января уже не проводятся рождественские службы.
Как заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих. По его словам, украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, без всякой веры — безбожники.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"У Запада есть выбор": в США сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Вчера, 09:24
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныКонстантинопольский патриархатУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала