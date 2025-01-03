https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992376422.html
Зеленский поставил ультиматум Европе
Зеленский поставил ультиматум Европе - РИА Новости, 03.01.2025
Зеленский поставил ультиматум Европе
Владимир Зеленский поставил Европе ультиматум в вопросе возвращения украинских беженцев, пишет издание "Страна.ua". По его словам, некоторые чиновники в ЕС... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:58:00+03:00
2025-01-03T08:58:00+03:00
2025-01-03T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил Европе ультиматум в вопросе возвращения украинских беженцев, пишет издание "Страна.ua". По его словам, некоторые чиновники в ЕС просили его обратиться к неработающим украинцам, находящимся в Европе, и призвать их вернуться домой. Но при этом еврочиновники призвали оставить тех беженцев, которых там используют в качестве "дешевой рабочей силы". "Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть (неработающие – Прим. Ред.) пусть возвращается", — сказал он. Зеленский добавил, что украинцев, трудоустроенных в Европе, не выгодно возвращать домой, потому что они платят налоги и на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
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европа, владимир зеленский, евросоюз, украина, в мире
Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина, В мире
Зеленский поставил ультиматум Европе
Зеленский поставил Европе ультиматум по украинским беженцам и ПВО
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил Европе ультиматум в вопросе возвращения украинских беженцев, пишет издание "Страна.ua".
По его словам, некоторые чиновники в ЕС просили его обратиться к неработающим украинцам, находящимся в Европе, и призвать их вернуться домой. Но при этом еврочиновники призвали оставить тех беженцев, которых там используют в качестве "дешевой рабочей силы".
"Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть (неработающие – Прим. Ред.) пусть возвращается", — сказал он.
Зеленский добавил, что украинцев, трудоустроенных в Европе, не выгодно возвращать домой, потому что они платят налоги и на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев.