"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
Нардеп Дмитрук задал Зеленскому вопрос после его слов о втором сроке
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок.
Накануне глава киевского режима заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться. Он добавил, что если "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно".
Накануне глава киевского режима заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться. Он добавил, что если "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно".
"Еще больше? Это что?" — говорится в публикации.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".