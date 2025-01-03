https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html

"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине

"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 03.01.2025

"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок. Накануне глава... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:39:00+03:00

2025-01-03T08:39:00+03:00

2025-01-03T09:10:00+03:00

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок. Накануне глава киевского режима заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться. Он добавил, что если "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно"."Еще больше? Это что?" — говорится в публикации. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992374781.html

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992376422.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины