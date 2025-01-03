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"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 03.01.2025
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08:39 03.01.2025 (обновлено: 09:10 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 03.01.2025
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок. Накануне глава... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:39:00+03:00
2025-01-03T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок. Накануне глава киевского режима заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться. Он добавил, что если "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно"."Еще больше? Это что?" — говорится в публикации. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992374781.html
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992376422.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине

Нардеп Дмитрук задал Зеленскому вопрос после его слов о втором сроке

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук задал в Telegram-канале вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о планах выдвигаться на второй срок.

Накануне глава киевского режима заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться. Он добавил, что если "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно".
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"Еще больше? Это что?" — говорится в публикации.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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