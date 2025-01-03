Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 03.01.2025 (обновлено: 09:09 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992374781.html
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии - РИА Новости, 03.01.2025
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:19:00+03:00
2025-01-03T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua". "Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно", — сказал он.Вместе с тем, Зеленский отметил, что не знает, будет ли администрация Трампа продолжать помощь Украине. Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992376422.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Зеленский признал продвижение ВС РФ в зоне СВО

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua".
"Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
08:39
Вместе с тем, Зеленский отметил, что не знает, будет ли администрация Трампа продолжать помощь Украине.

Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.

Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.

Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Зеленский поставил ультиматум Европе
08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала