https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992374781.html

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии - РИА Новости, 03.01.2025

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:19:00+03:00

2025-01-03T08:19:00+03:00

2025-01-03T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua". "Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно", — сказал он.Вместе с тем, Зеленский отметил, что не знает, будет ли администрация Трампа продолжать помощь Украине. Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html

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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, россия