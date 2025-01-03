Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Зеленский признал продвижение ВС РФ в зоне СВО
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал продвижение российских военных и поставил задачу стабилизировать фронт, пишет издание "Страна.ua".
"Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно", — сказал он.
Вместе с тем, Зеленский отметил, что не знает, будет ли администрация Трампа продолжать помощь Украине.
Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.