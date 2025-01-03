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Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 03.01.2025
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04:37 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/zavtrak-1992365791.html
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 03.01.2025
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:37:00+03:00
2025-01-03T04:37:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", - сказала Калошина. Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак

Эндокринолог Калошина: нельзя пропускать завтрак даже в период похудения

© iStock.com / Arx0ntЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© iStock.com / Arx0nt
Завтрак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", - сказала Калошина.
Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.
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