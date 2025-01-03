https://ria.ru/20250103/zavtrak-1992365791.html
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 03.01.2025
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:37:00+03:00
2025-01-03T04:37:00+03:00
2025-01-03T04:37:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666000_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b81e7e3c792cdd3bca21f0481605457f.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", - сказала Калошина. Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.
https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666000_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5c0aee31bd1dd5a5a931a977869c4851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак
Эндокринолог Калошина: нельзя пропускать завтрак даже в период похудения
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", - сказала Калошина.
Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.