https://ria.ru/20250103/zavtrak-1992365791.html

Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак

Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак - РИА Новости, 03.01.2025

Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак

Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T04:37:00+03:00

2025-01-03T04:37:00+03:00

2025-01-03T04:37:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666000_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b81e7e3c792cdd3bca21f0481605457f.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", - сказала Калошина. Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.

https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество