Рейтинг@Mail.ru
На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 03.01.2025 (обновлено: 12:58 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zagryaznenie-1992400416.html
На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта
На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости, 03.01.2025
На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта
Почти 78 тысячи тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани, в Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории, сообщила... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:57:00+03:00
2025-01-03T12:58:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992394835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aefd89432a32479925e68f245c609b5a.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Почти 78 тысячи тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани, в Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани. В Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории. Волонтерами и представителями муниципалитетов региона спасено 2579 птиц. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории 77 928 тонн загрязненного песка и грунта. Контроль обстановки осуществляется космическим мониторингом и пешими группами на земле", - говорится в сообщении. Отмечается, что при проведении мониторинга в Крыму выявлено новое незначительное загрязнение нефтепродуктами в селе Яковенково Ленинского района - 3000 метров береговой линии. Уточняется, что загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута. На месте работают более 50 человек и 7 единиц техники. "Всего с начала работ обследовано 1803 км, более 48,5 км побережья очищено, 229 тонн загрязненного грунта собрано и вывезено, 168 птиц спасены. В Республике Крым работает 48 мониторинговых групп", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
керченский пролив
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сбор загрязненного грунта с побережья Кубани
Сбор загрязненного грунта с побережья Кубани
2025-01-03T12:57
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992394835_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5e9b1c27a86b0c8d11fe50257db4b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

МЧС: почти 78 тыс тонн загрязненного мазутом грунта собрали на побережье Кубани

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Почти 78 тысячи тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани, в Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани. В Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории. Волонтерами и представителями муниципалитетов региона спасено 2579 птиц. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории 77 928 тонн загрязненного песка и грунта. Контроль обстановки осуществляется космическим мониторингом и пешими группами на земле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении мониторинга в Крыму выявлено новое незначительное загрязнение нефтепродуктами в селе Яковенково Ленинского района - 3000 метров береговой линии. Уточняется, что загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута. На месте работают более 50 человек и 7 единиц техники.
"Всего с начала работ обследовано 1803 км, более 48,5 км побережья очищено, 229 тонн загрязненного грунта собрано и вывезено, 168 птиц спасены. В Республике Крым работает 48 мониторинговых групп", - добавили в ведомстве.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы
28 декабря 2024, 08:00
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала