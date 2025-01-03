https://ria.ru/20250103/zagryaznenie-1992400416.html

На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости, 03.01.2025

На Кубани собрали около 78 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

Почти 78 тысячи тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани, в Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории, сообщила... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:57:00+03:00

2025-01-03T12:57:00+03:00

2025-01-03T12:58:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Почти 78 тысячи тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани, в Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани. В Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километров акватории. Волонтерами и представителями муниципалитетов региона спасено 2579 птиц. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории 77 928 тонн загрязненного песка и грунта. Контроль обстановки осуществляется космическим мониторингом и пешими группами на земле", - говорится в сообщении. Отмечается, что при проведении мониторинга в Крыму выявлено новое незначительное загрязнение нефтепродуктами в селе Яковенково Ленинского района - 3000 метров береговой линии. Уточняется, что загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута. На месте работают более 50 человек и 7 единиц техники. "Всего с начала работ обследовано 1803 км, более 48,5 км побережья очищено, 229 тонн загрязненного грунта собрано и вывезено, 168 птиц спасены. В Республике Крым работает 48 мониторинговых групп", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбор загрязненного грунта с побережья Кубани Сбор загрязненного грунта с побережья Кубани 2025-01-03T12:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе