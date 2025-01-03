https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992441625.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:40:00+03:00

2025-01-03T20:40:00+03:00

2025-01-03T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_30cbe7f815fc7e7ac2597fbe8ab4f016.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 20.20 мск объявлена в Киеве и еще ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины