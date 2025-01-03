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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:40:00+03:00
2025-01-03T20:40:00+03:00
2025-01-03T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 20.20 мск объявлена в Киеве и еще ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы