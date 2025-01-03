В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Черниговской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 17.27 мск тревога объявлена на большей части территории. Ранее в пятницу тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях. В 17.24 тревога охватила западные регионы страны. В частности, сигнал тревоги объявили в Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Волынской областях.
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"О взрыве в Черниговской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, информационное агентство "Укринформ" сообщает о взрывах в Чернигове.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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