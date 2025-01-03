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В Черниговской области прогремели взрывы

В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2025

В Черниговской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в пятницу в Черниговской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:41:00+03:00

2025-01-03T17:41:00+03:00

2025-01-03T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Черниговской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 17.27 мск тревога объявлена на большей части территории. Ранее в пятницу тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях. В 17.24 тревога охватила западные регионы страны. В частности, сигнал тревоги объявили в Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Волынской областях. "О взрыве в Черниговской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, информационное агентство "Укринформ" сообщает о взрывах в Чернигове. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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