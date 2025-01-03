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В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992424962.html
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 03.01.2025
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:16:00+03:00
2025-01-03T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV. "В Киевской области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 17.02 мск в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Ранее в пятницу украинское издание "Общественное Сумы" сообщило о взрывах в Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV.
Киевской области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 17.02 мск в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Ранее в пятницу украинское издание "Общественное Сумы" сообщило о взрывах в Сумах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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