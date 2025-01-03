https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992424962.html

В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 03.01.2025

В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:16:00+03:00

2025-01-03T17:16:00+03:00

2025-01-03T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV. "В Киевской области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 17.02 мск в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Ранее в пятницу украинское издание "Общественное Сумы" сообщило о взрывах в Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины