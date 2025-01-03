В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу в Киевской области, сообщил украинский телеканал Espresso TV.
"В Киевской области работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 17.02 мск в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Ранее в пятницу украинское издание "Общественное Сумы" сообщило о взрывах в Сумах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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