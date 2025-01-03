https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992405299.html

В Сумах прогремела третья серия взрывов за сутки

В Сумах прогремела третья серия взрывов за сутки - РИА Новости, 03.01.2025

В Сумах прогремела третья серия взрывов за сутки

В украинском городе Сумы прогремела третья за день серия взрывов, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:46:00+03:00

2025-01-03T13:46:00+03:00

2025-01-03T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В украинском городе Сумы прогремела третья за день серия взрывов, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах снова слышны звуки взрывов", — говорится в посте.До этого телеканал дважды сообщал о взрывах в Сумах. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 13:33 мск воздушную тревогу объявили в Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумы, украина