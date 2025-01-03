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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.01.2025

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:55:00+03:00

2025-01-03T18:55:00+03:00

2025-01-03T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога не была объявлена. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, страна.ua