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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/vzryv-1992432525.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:55:00+03:00
2025-01-03T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога не была объявлена. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область
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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога не была объявлена.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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