https://ria.ru/20250103/vzryv-1992432525.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:55:00+03:00
2025-01-03T18:55:00+03:00
2025-01-03T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога не была объявлена. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв