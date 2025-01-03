https://ria.ru/20250103/vsu-1992437613.html

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Степногорске, заявил Рогов

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Степногорске, заявил Рогов - РИА Новости, 03.01.2025

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Степногорске, заявил Рогов

Фронтовая авиация ВС РФ нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Фронтовая авиация ВС РФ нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ перебрасывают подкрепление в Каменское, чтобы попытаться прорвать там нашу оборону. В связи с этим наша фронтовая авиация нанесла удары по резервам украинских боевиков в Степногорске, чтобы не допустить их переброску в Каменское", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250103/svo-1992416016.html

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в мире, россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины