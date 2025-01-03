https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html

"Еще до прибытия": на Западе заявили о развале бригады ВСУ

"Еще до прибытия": на Западе заявили о развале бригады ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

"Еще до прибытия": на Западе заявили о развале бригады ВСУ

Свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск) и понесла тяжелые потери в боях... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:15:00+03:00

2025-01-03T01:15:00+03:00

2025-01-03T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск) и понесла тяжелые потери в боях за город, пишет журнал Forbes."Украинцы укрепляют Красноармейск. Но одно из подкреплений, недавно сформированная 155-я механизированная бригада — одна из немногих в составе ВСУ, вооруженная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar — начала разваливаться еще до прибытия в <...> город", — говорится в статье.По данным издания, штатная численность соединения должна была составлять около 5,8 тысячи человек. При этом 1,7 тысячи из них самовольно покинули часть во время подготовки.Кроме того, отмечается, что даже доехавшие до фронта военные из свежих бригад ВСУ плохо проявляют себя в бою. Целые батальоны таких подразделений состоят из новобранцев, готовых бросить соединение при первой возможности."Едва вступив в бой под Покровском, <...> 155-я механизированная бригада понесла тяжелые потери — лишившись <...> части танков и другой бронетехники", — говорится в материале.В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню рассказал, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.В декабре главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что из 155-й бригады дезертировали почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции. По его словам, формирование бригады с первых дней обернулось организационным хаосом.В четверг государственное бюро расследований Украины сообщило, что изучает факты возможного превышения полномочий и дезертирства военных из состава 155-й бригады ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html

https://ria.ru/20250102/volker-1992344315.html

красноармейск

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в мире, красноармейск, украина, покровск, вооруженные силы украины