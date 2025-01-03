https://ria.ru/20250103/vspyshka-1992420958.html
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса - РИА Новости, 03.01.2025
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
На Солнце произошла вспышка максимального класса Х, об этом сообщил Институт прикладной геофизики. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:34:00+03:00
2025-01-03T16:34:00+03:00
2025-01-03T17:37:00+03:00
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка максимального класса Х, об этом сообщил Институт прикладной геофизики."В 14:39 МСК в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут", — говорится в тексте.Ранее о событии такого уровня сообщалось 29 декабря.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, вспышки на солнце , здоровье - общество, космос - риа наука
Земля, вспышки на Солнце , Здоровье - Общество, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
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