Волонтеры Московского зоопарка помогут в очистке берега Черного моря
Еще 45 волонтеров Московского зоопарка помогут в очистке берега Черного моря
© Московский зоопарк/TelegramВолонтеры, выехавшие из Московского зоопарка для оказания помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры, выехавшие из Московского зоопарка для оказания помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще 45 волонтеров выехали в Анапу в пятницу из Московского зоопарка для очистки берега Черного моря, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
В декабре свыше 50 волонтеров Московского зоопарка выехали в Анапу, чтобы очистить береговую зону Черного моря и помочь представителям местной флоры и фауны, Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) обеспечил транспорт и оплатил все связанные с этим расходы. В конце месяца зоосад передал пять тонн собранной помощи, материалов и ветеринарных препаратов для спасения животных, пострадавших от мазута.
"Сегодня рано утром из Московского зоопарка в Анапу выехали 45 волонтеров. Автобус для транспортировки в Анапу был предоставлен Фондом содействия сохранению национальной природы при организационной помощи от Московского зоопарка", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.