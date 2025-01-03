https://ria.ru/20250103/volontery-1992438206.html

Волонтеры Московского зоопарка помогут в очистке берега Черного моря

Волонтеры Московского зоопарка помогут в очистке берега Черного моря - РИА Новости, 03.01.2025

Волонтеры Московского зоопарка помогут в очистке берега Черного моря

Еще 45 волонтеров выехали в Анапу в пятницу из Московского зоопарка для очистки берега Черного моря, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 03.01.2025

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анапа

черное море

керченский пролив

московский зоопарк

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще 45 волонтеров выехали в Анапу в пятницу из Московского зоопарка для очистки берега Черного моря, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В декабре свыше 50 волонтеров Московского зоопарка выехали в Анапу, чтобы очистить береговую зону Черного моря и помочь представителям местной флоры и фауны, Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) обеспечил транспорт и оплатил все связанные с этим расходы. В конце месяца зоосад передал пять тонн собранной помощи, материалов и ветеринарных препаратов для спасения животных, пострадавших от мазута. "Сегодня рано утром из Московского зоопарка в Анапу выехали 45 волонтеров. Автобус для транспортировки в Анапу был предоставлен Фондом содействия сохранению национальной природы при организационной помощи от Московского зоопарка", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

https://ria.ru/20250102/zhivotnye-1992318866.html

анапа

черное море

керченский пролив

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анапа, черное море, керченский пролив, московский зоопарк, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия