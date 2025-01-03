https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html

В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ - РИА Новости, 03.01.2025

В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предложение об установлении в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:36:00+03:00

2025-01-03T01:36:00+03:00

2025-01-03T01:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-летним юбилеем Победы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим просим Вас рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии", - сказано в обращении. В документе отмечается, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 года, каждому ветерану Великой Отечественной войны ежегодно направляется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а в юбилейные годы данная выплата может быть увеличена. Как пояснил РИА Новости Кошелев, каждый ветеран Великой Отечественной войны сегодня на особом счету у государства, по его словам, ветераны - это золотой фонд России, "наша история и гордость". "Мы понимаем, что силы наших героических дедушек и бабушек не безграничны. Наша святая обязанность окружить их максимальной заботой и любовью, сделать все возможное, чтобы их жизнь была достойной и комфортной. Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу. Поэтому, чтобы мы ни делали, этого всегда будет несравнимо мало по сравнению с невероятной ценой, заплаченной ими за великую Победу", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

https://ria.ru/20231010/veteran-1901885815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, белоруссия, владимир кошелев, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф