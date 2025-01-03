https://ria.ru/20250103/venesuela-1992361063.html

В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении Гонсалеса

В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении Гонсалеса - РИА Новости, 03.01.2025

В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении Гонсалеса

Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении экс-кандидата в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:15:00+03:00

2025-01-03T02:15:00+03:00

2025-01-03T02:15:00+03:00

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КАРАКАС/БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении экс-кандидата в президенты, оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, следует из сообщения службы в Instagram*. "Награда в 100 тысяч долларов предлагается тому, кто сообщит информацию о его местонахождении", - говорится в тексте рядом с фотографией Гонсалеса. Между тем ряд аргентинских СМИ, в частности телеканал TN и новостной портал Infobae, сообщают со ссылкой на источники, что президент Аргентины Хавьер Милей встретится с Гонсалесом в субботу в доме правительства в Буэнос-Айресе. Генеральная прокуратура Венесуэлы в сентябре сообщила, что венесуэльский суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, Национальный избирательный совет провозгласил победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. К концу года сотни заключенных вышли на свободу. Инаугурация президента Венесуэлы состоится 10 января.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241120/venesuela-1984728006.html

https://ria.ru/20240918/gonsales-1973526422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, россия, аргентина, хавьер милей, николас мадуро, буэнос-айрес (город)