В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении Гонсалеса
Власти Венесуэлы объявили награду за информацию об оппозиционере Гонсалесе
© Ariana Cubillos Эдмундо Гонсалес
© Ariana Cubillos
Эдмундо Гонсалес. Архивное фото
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КАРАКАС/БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении экс-кандидата в президенты, оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, следует из сообщения службы в Instagram*.
"Награда в 100 тысяч долларов предлагается тому, кто сообщит информацию о его местонахождении", - говорится в тексте рядом с фотографией Гонсалеса.
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Между тем ряд аргентинских СМИ, в частности телеканал TN и новостной портал Infobae, сообщают со ссылкой на источники, что президент Аргентины Хавьер Милей встретится с Гонсалесом в субботу в доме правительства в Буэнос-Айресе.
Генеральная прокуратура Венесуэлы в сентябре сообщила, что венесуэльский суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, Национальный избирательный совет провозгласил победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. К концу года сотни заключенных вышли на свободу.
Инаугурация президента Венесуэлы состоится 10 января.
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