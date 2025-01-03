https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html

Импорт урана из России в Германию вырос почти на 70 процентов, пишут СМИ

Импорт урана из России в Германию вырос почти на 70 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

Импорт урана из России в Германию вырос почти на 70 процентов, пишут СМИ

Импорт урана из Российской Федерации в Германию в 2024 году вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, составив 68,6 тонны, сообщает немецкое издание... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:59:00+03:00

2025-01-03T23:59:00+03:00

2025-01-03T23:59:00+03:00

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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Импорт урана из Российской Федерации в Германию в 2024 году вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, составив 68,6 тонны, сообщает немецкое издание Spiegel. "Несмотря на войну на Украине, в 2024 году из России в Германию было импортировано не менее 68,6 тонны урана, что почти на 70% больше, чем в 2023 году", - пишет журнал со ссылкой на данные министерства по делам окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии. Уран поставляется двумя дочерними предприятиями "Росатома". Материал, предназначенный для эксплуатации атомными электростанциями, поставляется на завод по производству топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в нижнесаксонском Лингене. ANF - дочерняя компания Framatome, которая в свою очередь принадлежит французскому концерну EDF. В издании отмечают, что в настоящее время компания стремится к созданию совместного предприятия с "Росатомом", чтобы с 2030 года начать в Лингене собственное производство тепловыделяющих элементов для реакторов российского типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), которые эксплуатируются в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. На данный момент антироссийские санкции не включают в себя запрет на поставку компонентов из области атомной энергетики. В самой Германии в 2011 году правительством было приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя. В начале декабря 2024 года издание Bild сообщало, что из 40 миллиардов киловатт-часов импортированной в 2024 году электроэнергии 16,5 миллиардов киловатт-часов пришлись на атомную энергетику, что стало рекордным показателем для Германии. В апреле 2024 года журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывал, что представители партии "Зеленые" продавили закрытие последних АЭС через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. Министерство экономики Германии возглавляет вице-канцлер от партии "Зеленые" Роберт Хабек, а министерство окружающей среды - Штеффи Лемке, представляющая ту же партию.

https://ria.ru/20241122/kitay-1985112775.html

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в мире, германия, украина, россия, роберт хабек, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf, аэс "фукусима"