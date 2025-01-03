Импорт урана из России в Германию вырос почти на 70 процентов, пишут СМИ
Spiegel: импорт урана из России в Германию вырос почти на 70% в 2024 году
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Импорт урана из Российской Федерации в Германию в 2024 году вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, составив 68,6 тонны, сообщает немецкое издание Spiegel.
"Несмотря на войну на Украине, в 2024 году из России в Германию было импортировано не менее 68,6 тонны урана, что почти на 70% больше, чем в 2023 году", - пишет журнал со ссылкой на данные министерства по делам окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.
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Уран поставляется двумя дочерними предприятиями "Росатома". Материал, предназначенный для эксплуатации атомными электростанциями, поставляется на завод по производству топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в нижнесаксонском Лингене. ANF - дочерняя компания Framatome, которая в свою очередь принадлежит французскому концерну EDF.
В издании отмечают, что в настоящее время компания стремится к созданию совместного предприятия с "Росатомом", чтобы с 2030 года начать в Лингене собственное производство тепловыделяющих элементов для реакторов российского типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), которые эксплуатируются в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии.
На данный момент антироссийские санкции не включают в себя запрет на поставку компонентов из области атомной энергетики.
В самой Германии в 2011 году правительством было приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
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В начале декабря 2024 года издание Bild сообщало, что из 40 миллиардов киловатт-часов импортированной в 2024 году электроэнергии 16,5 миллиардов киловатт-часов пришлись на атомную энергетику, что стало рекордным показателем для Германии.
В апреле 2024 года журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывал, что представители партии "Зеленые" продавили закрытие последних АЭС через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. Министерство экономики Германии возглавляет вице-канцлер от партии "Зеленые" Роберт Хабек, а министерство окружающей среды - Штеффи Лемке, представляющая ту же партию.
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