https://ria.ru/20250103/ukraina-1992446442.html

Пентагон анонсировал заседание группы доноров Киева в Германии

Пентагон анонсировал заседание группы доноров Киева в Германии - РИА Новости, 03.01.2025

Пентагон анонсировал заседание группы доноров Киева в Германии

Очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе "Рамштайн" в Германии, анонсировала заместитель пресс-секретаря... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T22:28:00+03:00

2025-01-03T22:28:00+03:00

2025-01-03T22:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе "Рамштайн" в Германии, анонсировала заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх. "Седьмого января (шеф Пентагона Ллойд - ред.) Остин отправится в Рамштайн, Германию, для участия в 25-й встрече контактной группы по обороне Украины", – сказала Сингх в ходе брифинга для журналистов. При этом в американском военном ведомстве ранее отмечали, что глава Пентагона планирует провести заседание контактной группы совместно с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Встреча станет последней для Остина в должности главы минобороны – уже 20 января, с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, он, как и все остальные чиновники действующей администрации, покинет свой пост. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250103/pomosch-1992437780.html

https://ria.ru/20241228/bayden-1991886698.html

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в мире, украина, германия, сша, рустем умеров, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато