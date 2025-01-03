https://ria.ru/20250103/ukraina-1992428769.html

В Черниговской области прогремела серия взрывов

В Черниговской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.01.2025

В Черниговской области прогремела серия взрывов

В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:52:00+03:00

2025-01-03T17:52:00+03:00

2025-01-03T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ."Еще один взрыв в Чернигове, сообщают паблики", — пишет в Telegram-канале издание "Страна.ua".Ранее в пятницу оно же сообщило о взрыве в этом регионе, еще об одном — в областном центре — передавало "Общественное. Новости".В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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