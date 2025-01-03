https://ria.ru/20250103/ukraina-1992428769.html
В Черниговской области прогремела серия взрывов
В Черниговской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.01.2025
В Черниговской области прогремела серия взрывов
В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:52:00+03:00
2025-01-03T17:52:00+03:00
2025-01-03T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ."Еще один взрыв в Чернигове, сообщают паблики", — пишет в Telegram-канале издание "Страна.ua".Ранее в пятницу оно же сообщило о взрыве в этом регионе, еще об одном — в областном центре — передавало "Общественное. Новости".В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a6d319aaf6bed230ac33cbab1c9cda28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черниговской области прогремела серия взрывов
В Черниговской области прогремел третий за день взрыв
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ.
«
"Еще один взрыв в Чернигове, сообщают паблики", — пишет в Telegram-канале издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу оно же сообщило о взрыве в этом регионе, еще об одном — в областном центре — передавало "Общественное. Новости".
В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.