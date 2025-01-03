Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 03.01.2025 (обновлено: 18:34 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992428769.html
В Черниговской области прогремела серия взрывов
В Черниговской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.01.2025
В Черниговской области прогремела серия взрывов
В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:52:00+03:00
2025-01-03T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ.&quot;Еще один взрыв в Чернигове, сообщают паблики&quot;, — пишет в Telegram-канале издание &quot;Страна.ua&quot;.Ранее в пятницу оно же сообщило о взрыве в этом регионе, еще об одном — в областном центре — передавало "Общественное. Новости".В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a6d319aaf6bed230ac33cbab1c9cda28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернигов, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черниговской области прогремела серия взрывов

В Черниговской области прогремел третий за день взрыв

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Черниговской области прогремел третий за день взрыв, сообщили украинские СМИ.
«

"Еще один взрыв в Чернигове, сообщают паблики", — пишет в Telegram-канале издание "Страна.ua".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря 2024, 08:00
Ранее в пятницу оно же сообщило о взрыве в этом регионе, еще об одном — в областном центре — передавало "Общественное. Новости".
В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала