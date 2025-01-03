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На Украине обвинили замгенпрокурора в превышении полномочий - РИА Новости, 03.01.2025
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17:30 03.01.2025 (обновлено: 18:48 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992426728.html
На Украине обвинили замгенпрокурора в превышении полномочий
На Украине обвинили замгенпрокурора в превышении полномочий - РИА Новости, 03.01.2025
На Украине обвинили замгенпрокурора в превышении полномочий
Заместитель генпрокурора Украины Алексей Хоменко сам назначил себя на должность исполняющего обязанности генпрокурора, превысив полномочия, заявил выехавший из... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:30:00+03:00
2025-01-03T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Алексей Хоменко сам назначил себя на должность исполняющего обязанности генпрокурора, превысив полномочия, заявил выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук. В октябре 2024 года генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с незаконным оформлением прокурорами инвалидности. Как пишет Дмитрук, Хоменко был назначен исполняющим обязанности генпрокурора до 1 декабря 2024 года согласно украинскому закону "О временном исполнении обязанностей должностных лиц, назначенных на должность с согласия Верховной рады президентом Украины или Радой по представлению президента". "После этого он (Хоменко - ред.) сам издает приказ и сам его подписывает, которым сам себя назначает исполняющим обязанности генерального прокурора. Чем вышел за рамки своих служебных полномочий, злоупотребляя властными полномочиями, чем грубо нарушил закон", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, решение Хоменко было основано на статье 10 украинского закона о правовом режиме военного положения. Однако пункт первый этого закона говорит "об органах прокуратуры, а не об их должностных лицах", отметил депутат. Хоменко "подвел себя под действие" ряда статей уголовного кодекса Украины, добавил он. "Хоменко нужен статус и.о. генпрокурора только для одного - продолжать узурпировать власть в стране. Он взял на себя полномочия президента и Верховной рады", - считает Дмитрук. Украинское радио NV со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и в Верховной раде в октябре сообщало, что преемником Костина мог стать Руслан Кравченко, на тот момент глава Киевской областной военной администрации. Известно, что 31 декабря Кравченко был назначен главой налоговой службы Украины.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
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в мире, справки, украина, андрей костин (банкир), руслан кравченко, верховная рада украины
В мире, Справки, Украина, Андрей Костин (банкир), Руслан Кравченко, Верховная Рада Украины
На Украине обвинили замгенпрокурора в превышении полномочий

Депутат Дмитрук: Хоменко сам назначил себя и.о. генпрокурора Украины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Алексей Хоменко сам назначил себя на должность исполняющего обязанности генпрокурора, превысив полномочия, заявил выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук.
В октябре 2024 года генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с незаконным оформлением прокурорами инвалидности. Как пишет Дмитрук, Хоменко был назначен исполняющим обязанности генпрокурора до 1 декабря 2024 года согласно украинскому закону "О временном исполнении обязанностей должностных лиц, назначенных на должность с согласия Верховной рады президентом Украины или Радой по представлению президента".
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"После этого он (Хоменко - ред.) сам издает приказ и сам его подписывает, которым сам себя назначает исполняющим обязанности генерального прокурора. Чем вышел за рамки своих служебных полномочий, злоупотребляя властными полномочиями, чем грубо нарушил закон", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, решение Хоменко было основано на статье 10 украинского закона о правовом режиме военного положения. Однако пункт первый этого закона говорит "об органах прокуратуры, а не об их должностных лицах", отметил депутат. Хоменко "подвел себя под действие" ряда статей уголовного кодекса Украины, добавил он.
"Хоменко нужен статус и.о. генпрокурора только для одного - продолжать узурпировать власть в стране. Он взял на себя полномочия президента и Верховной рады", - считает Дмитрук.
Украинское радио NV со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и в Верховной раде в октябре сообщало, что преемником Костина мог стать Руслан Кравченко, на тот момент глава Киевской областной военной администрации. Известно, что 31 декабря Кравченко был назначен главой налоговой службы Украины.
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