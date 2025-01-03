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В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2025
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в пятницу на Киев, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:29:00+03:00
2025-01-03T17:29:00+03:00
2025-01-03T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в пятницу на Киев, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах и столице прозвучала в 17.17 мск. Ранее тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась на Киев и еще четыре области Украины