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В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы". РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 16.53 мск объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. "В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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