https://ria.ru/20250103/ukraina-1992420469.html

СМИ назвали три причины неудач ВСУ

СМИ назвали три причины неудач ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

СМИ назвали три причины неудач ВСУ

У успешного продвижения российских войск в зоне СВО есть несколько причин, пишет Handelsblatt. "Украинские эксперты связывают неуклонное продвижение российской... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:31:00+03:00

2025-01-03T16:31:00+03:00

2025-01-03T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У успешного продвижения российских войск в зоне СВО есть несколько причин, пишет Handelsblatt. "Украинские эксперты связывают неуклонное продвижение российской армии на Донбассе в 2024 году не только с ее превосходством. Они также видят неудачи руководства, тактические ошибки и отсутствие координации в украинской армии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для Киева новые войска, оснащенные западным оружием и прошедшие обучение на Западе, являются ключом к укреплению истощенной армии после почти трех лет конфликта. Однако в последние месяцы украинские чиновники также жаловались на то, что западные страны часто не спешат поставлять обещанное оборудование, пишет издание.Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года. Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ. Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.

https://ria.ru/20250103/filippo-1992389918.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия