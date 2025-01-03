СМИ назвали три причины неудач ВСУ
Handelsblatt: ВС РФ продвигаются в зоне СВО из-за ошибок командования ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У успешного продвижения российских войск в зоне СВО есть несколько причин, пишет Handelsblatt.
"Украинские эксперты связывают неуклонное продвижение российской армии на Донбассе в 2024 году не только с ее превосходством. Они также видят неудачи руководства, тактические ошибки и отсутствие координации в украинской армии", — говорится в публикации.
"Украинские эксперты связывают неуклонное продвижение российской армии на Донбассе в 2024 году не только с ее превосходством. Они также видят неудачи руководства, тактические ошибки и отсутствие координации в украинской армии", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для Киева новые войска, оснащенные западным оружием и прошедшие обучение на Западе, являются ключом к укреплению истощенной армии после почти трех лет конфликта. Однако в последние месяцы украинские чиновники также жаловались на то, что западные страны часто не спешат поставлять обещанное оборудование, пишет издание.
Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Ранее глава киевского режима признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.