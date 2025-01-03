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Украина нежизнеспособна без помощи Запада, заявил Пушков - РИА Новости, 03.01.2025
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15:19 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992414187.html
Украина нежизнеспособна без помощи Запада, заявил Пушков
Украина нежизнеспособна без помощи Запада, заявил Пушков - РИА Новости, 03.01.2025
Украина нежизнеспособна без помощи Запада, заявил Пушков
Только по официальным украинским данным, в ушедшем 2024 году западные партнеры направили Киеву 41,7 миллиарда долларов, и это без учета военной помощи, Украина... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:19:00+03:00
2025-01-03T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Только по официальным украинским данным, в ушедшем 2024 году западные партнеры направили Киеву 41,7 миллиарда долларов, и это без учета военной помощи, Украина нежизнеспособна без финансовой поддержки Запада, считает российский сенатор Алексей Пушков. "В 2024 году, только по официальным украинским данным, западные партнеры (ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк) направили Украине 41,7 миллиардов долларов, и это без учета огромной военной помощи. Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины", - написал политик в своем Telegram-канале. При этом данные Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов, то есть чуть ниже уровня 2013 года, не вызывают доверия, поскольку с тех пор Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу, что не могло не сказаться на ее ВВП, отметил сенатор. "Кроме того, госдолг страны превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80-90 миллиардов долларов. Эти данные еще раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна. Факт критической зависимости бюджета Украины от внешней помощи признается и в Верховной раде", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983490050.html
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украина, киев, сша, алексей пушков, всемирный банк, евросоюз, мвф, в мире
Украина, Киев, США, Алексей Пушков, Всемирный банк, Евросоюз, МВФ, В мире
Украина нежизнеспособна без помощи Запада, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Украина нежизнеспособна без финансовой помощи Запада

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Только по официальным украинским данным, в ушедшем 2024 году западные партнеры направили Киеву 41,7 миллиарда долларов, и это без учета военной помощи, Украина нежизнеспособна без финансовой поддержки Запада, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"В 2024 году, только по официальным украинским данным, западные партнеры (ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк) направили Украине 41,7 миллиардов долларов, и это без учета огромной военной помощи. Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом данные Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов, то есть чуть ниже уровня 2013 года, не вызывают доверия, поскольку с тех пор Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу, что не могло не сказаться на ее ВВП, отметил сенатор.
"Кроме того, госдолг страны превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80-90 миллиардов долларов. Эти данные еще раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна. Факт критической зависимости бюджета Украины от внешней помощи признается и в Верховной раде", - заключил Пушков.
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УкраинаКиевСШААлексей ПушковВсемирный банкЕвросоюзМВФВ мире
 
 
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