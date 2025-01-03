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Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион - РИА Новости, 03.01.2025

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион

Суд на Украине продлил срок ареста Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:18:00+03:00

2025-01-03T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Суд на Украине продлил срок ареста Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил украинский телеканал "Общественное". В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы. "Суд продлил меру пресечения для Зинченко в виде содержания под стражей еще на 60 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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в мире, украина, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины