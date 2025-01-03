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На Западе забили тревогу из-за одного решения Киева
На Западе забили тревогу из-за одного решения Киева - РИА Новости, 03.01.2025
На Западе забили тревогу из-за одного решения Киева
Украина попала в сложное положение прекращения транзита в Европу, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канада "The Duran". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:19:00+03:00
2025-01-03T13:19:00+03:00
2025-01-03T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Украина попала в сложное положение прекращения транзита в Европу, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канада "The Duran".По словам эксперта, до недавнего времени ЕС закупал российский газ в том числе для того, чтобы обеспечивать им Украину, которая могла откачивать из трубопровода тот объем топлива, который был для нее оплачен Евросоюзом."Так как газ уже не поступает по трубопроводам из России, то они (украинцы — Прим. Ред.) не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение", — считает Меркурис.Аналитик также выразил сомнения в том, что ЕС будет поставлять Киеву СПГ. Это связано не только с его высокой ценой, но и с тем, что газотранспортная система Украины не пригодна для транспортировки сжиженного газа.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992388297.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Европа, Евросоюз
На Западе забили тревогу из-за одного решения Киева
Меркурис: Украина попала в сложное положение после прекращения транзита газа