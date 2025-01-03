https://ria.ru/20250103/ukraina-1992380167.html

Американский журналист предрек "войну" из-за Украины в администрации Трампа

Американский журналист предрек "войну" из-за Украины в администрации Трампа - РИА Новости, 03.01.2025

Американский журналист предрек "войну" из-за Украины в администрации Трампа

Члены администрации избранного президента США Дональда Трампа будут жестко противостоять друг другу по поводу Украины, поскольку имеют различные взгляды на... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:42:00+03:00

2025-01-03T09:42:00+03:00

2025-01-03T09:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Члены администрации избранного президента США Дональда Трампа будут жестко противостоять друг другу по поводу Украины, поскольку имеют различные взгляды на идущий там конфликт, но антироссийски настроенные представители команды Трампа, вероятно, публично поддержат его мирные устремления, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По его оценке, традиционно недружественные России республиканские политики, выбранные Трампом для будущей администрации, делают все больше заявлений, совпадающих со словами избранного президента о необходимости завершить конфликт и неприемлемости неограниченной поддержки Киева. Однако, полагает Хинкл, это не означает их согласие с курсом на мирное урегулирование. "Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется "гражданская война", - считает собеседник. Среди вероятных членов будущей администрации из противоположного лагеря, не настроенного антироссийски, журналист упомянул кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джексон хинкл, роберт кеннеди