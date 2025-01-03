https://ria.ru/20250103/ukraina-1992363735.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2025
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:26:00+03:00
2025-01-03T03:26:00+03:00
2025-01-03T03:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киевская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве и указанных областях была объявлена с 22.03 мск четверга по 2.50 мск пятницы. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html
россия
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу