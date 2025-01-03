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В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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01:04 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992357486.html
В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ
В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:04:00+03:00
2025-01-03T01:04:00+03:00
в мире
украина
полтавская область
волынская область
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аверс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) сломали мужчине ногу в Полтавской области", - говорится в публикации издания. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250102/sumy-1992352694.html
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в мире, украина, полтавская область, волынская область, владимир зеленский, аверс, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Волынская область, Владимир Зеленский, Аверс, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ

"Страна.ua": в Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине

© Кадр видео из соцсетейСотрудники военного комиссариата в Киевской области
Сотрудники военного комиссариата в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военного комиссариата в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) сломали мужчине ногу в Полтавской области", - говорится в публикации издания.
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Вчера, 22:59
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
30 декабря 2024, 22:28
 
В миреУкраинаПолтавская областьВолынская областьВладимир ЗеленскийАверсВооруженные силы Украины
 
 
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