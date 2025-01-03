https://ria.ru/20250103/ukraina-1992357486.html

В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ

В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу мужчине, пишут СМИ

Сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:04:00+03:00

2025-01-03T01:04:00+03:00

2025-01-03T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) сломали мужчине ногу в Полтавской области", - говорится в публикации издания. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250102/sumy-1992352694.html

https://ria.ru/20241230/voenkomy-1992112672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, полтавская область, волынская область, владимир зеленский, аверс, вооруженные силы украины