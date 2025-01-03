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Словацкий депутат призвал не поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС - РИА Новости, 03.01.2025
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00:00 03.01.2025 (обновлено: 00:08 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992354841.html
Словацкий депутат призвал не поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС
Словацкий депутат призвал не поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС - РИА Новости, 03.01.2025
Словацкий депутат призвал не поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС
Словакия не должна поддерживать вступление Украины не только в НАТО, но и в Европейский союз после того, как Киев в одностороннем порядке остановил транзит газа РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:00:00+03:00
2025-01-03T00:08:00+03:00
украина
словакия
киев
роберт фицо
владимир путин
нато
евросоюз
газпром
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Словакия не должна поддерживать вступление Украины не только в НАТО, но и в Европейский союз после того, как Киев в одностороннем порядке остановил транзит газа через украинскую территорию, считает словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага. Словакия ранее поддержала стремление Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому, при этом премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно заявлял, что выступает против членства Киева в НАТО. "Считаю очевидным, что Словакия никогда не поддержит вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский союз. Стране, которая экономически вредит словакам и всему Европейскому союзу и свои решения принимает дерзко и бесцеремонно, не место в Евросоюзе", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что "Словакия для Украины сделала невероятно много", включая гуманитарную поддержку, помощь мигрантам и реализацию совместных проектов. "Мы ничего от Украины не хотели, только чтобы она принимала во внимание наши экономические интересы и не отключала нам газ", - добавил Блага. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир путин, нато, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Словацкий депутат призвал не поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС

Депутат Блага: Словакия не должна поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Словакия не должна поддерживать вступление Украины не только в НАТО, но и в Европейский союз после того, как Киев в одностороннем порядке остановил транзит газа через украинскую территорию, считает словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага.
Словакия ранее поддержала стремление Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому, при этом премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно заявлял, что выступает против членства Киева в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"Считаю очевидным, что Словакия никогда не поддержит вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский союз. Стране, которая экономически вредит словакам и всему Европейскому союзу и свои решения принимает дерзко и бесцеремонно, не место в Евросоюзе", - написал Блага в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "Словакия для Украины сделала невероятно много", включая гуманитарную поддержку, помощь мигрантам и реализацию совместных проектов.
"Мы ничего от Украины не хотели, только чтобы она принимала во внимание наши экономические интересы и не отключала нам газ", - добавил Блага.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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УкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВладимир ПутинНАТОЕвросоюзГазпромСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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