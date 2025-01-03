https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html

Страшная месть за побежденную Украину: Запад решился на немыслимое

Страшная месть за побежденную Украину: Запад решился на немыслимое - РИА Новости, 03.01.2025

Страшная месть за побежденную Украину: Запад решился на немыслимое

Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:00:00+03:00

2025-01-03T08:00:00+03:00

2025-01-03T08:01:00+03:00

россия

украина

финляндия

петтери орпо

марк рютте

нато

евросоюз

финский залив

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Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.Он признал, что коллективный Запад, ранее уверенный в поражении России, теперь стоит перед простым фактом: "Россия будет идти до конца в достижении своей главной цели — демилитаризации Украины. Если говорить о территориальных приобретениях, то я думаю, что Россия возьмет всю Новороссию вплоть до Приднестровья".Истеричные попытки хоть как-то вырулить на заморозку конфликта и дать шанс киевскому режиму выжить, восстановиться и снова продолжить войну результатов не приносят, и Россия неумолимо идет вперед. Все вбросы, посулы, пряники и угрозы разбиваются о непоколебимую позицию руководства России: СВО будет продолжаться до достижения всех обозначенных целей, и это не обсуждается.Запад всегда играет вдолгую, и с самого начала конфликта у наших противников был план Б: а что, если мы все же недооценили Россию? Этот план до поры до времени тихо булькал на маленькой конфорке, а сейчас с него решили снять крышку, что в итоге откроет ящик Пандоры.Издание The Washington Post начало год с громкого материала, который можно считать официальным объявлением России после поражения на Украине новой "утешительной войны" — террористической. Главный посыл: Россия, оказывается, ведет с Западом "гибридную войну", и настало время для "гибридной контратаки", где нет правил вообще и оправданно применение абсолютно любых методов и средств."Прогрев" общественного мнения по этой теме начался всего через четыре дня (!) с момента начала СВО, когда в издании Financial Times вышла программная статья "Гибридная война Запада против России", где впервые была сформулирована "теоретическая база" и сделаны нужные смысловые закладки для последующего формирования образа России как "государства-террориста", которое угрожает всему цивилизованному миру и против которого любые средства хороши. И именно там был обозначен главный принцип "запасной" войны: "Это военные действия без объявления войны. Возможно, нам больше никогда не придется отправлять морских пехотинцев".Подобного рода вбросы рутинно делались на протяжении всего конфликта, но, когда стало ясно, что план Б теперь вынужденно становится планом А, информационное прикрытие нового витка конфронтации закрутилось в полную силу: Несмотря на отсутствие любых доказательств, в упаковке "хайли лайкли" Россию и ее "суперагентов" сразу обвинили во всем: в поджогах военных предприятий и складов, в подкладывании бомб в самолеты, в попытках покушения на глав европейских оборонных предприятий, вмешательстве в выборы, распространении дезинформации, атаках на инфраструктуру, кибердиверсиях и так далее. В ноябре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте на голубом глазу заявил, что "Россия усиливает кампанию гибридных атак по всей нашей территории, прямо вмешиваясь в нашу демократию, устраивая саботаж в промышленности и совершая акты насилия".Но вместо того, чтобы предъявить миру конкретные доказательства злодеяний русских, Запад объявил, что целью его новой гибридной войны является "теневой флот" России.Почему? Потому что это и было изначальной целью всей столь замысловатой комбинации.После голословного обвинения одного из "теневых" российских танкеров в обрыве кабеля в Финском заливе об этом проговорились официальные лица Финляндии. Премьер-министр Страны тысячи озер Петтери Орпо заявил, что "теневые флоты (России) представляют большой риск для прибрежных государств Балтийского моря и остальной части ЕС", а президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что "рискам, которые создают корабли, принадлежащие российскому теневому флоту, необходимо противодействовать".В связи с этим в одну очевидную мозаику складываются инциденты с российским сухогрузом Ursa Major, затонувшим в Средиземном море после явного террористического акта, и якобы теневым российским танкером Eagle S, который был арестован финнами под надуманным предлогом, а также недавно озвученные планы Дании по запрету прохода российских танкеров через ее воды "по распоряжению ЕС" и многочисленные военные учения стран НАТО в той же Балтике, в которых, по сути, отрабатывалось силовое блокирование морских транспортных коридоров.Финны (а по сути — НАТО) изо всех сил делают вид, что действуют в рамках законодательства, но сейчас по факту отрабатывается тактика новой государственно-террористической войны, и окно Овертона будет неумолимо сдвигаться. Это подтверждает тот же Петтери Орпо: "Следующий шаг — выяснить правовую основу того, как мы можем более эффективно действовать в морских районах". Иными словами, теперь задача наших противников — создать нам максимальные проблемы в экономической и логистической сферах, при этом оставаясь за скобками и балансируя на грани прямой войны.Нет никаких сомнений, что новая гибридно-террористическая война Запада против России будет набирать ход, потому что Запад уже по факту потерпел поражение на всех остальных фронтах — военном, экономическом, идеологическом и политическом. Переходя к террористической войне, наши противники признают, что других возможностей у них не осталось, поэтому они готовы разрушить многолетнее "водяное перемирие", действовавшее в отношении гражданских флотов стран, даже находящихся в конфликте.Загнанные в угол крысы открывают ящик Пандоры, отказываясь понимать, что любые акты агрессии в адрес России всегда и без исключения сторицей возвращались на головы авторов и что бросать вызов авторам "стратегии асимметричных действий" — самоубийственная затея.Бойтесь своих желаний: они могут вернуться к вам быстрее, чем летит "Орешник".

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20250101/vashington-1992174534.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20241221/zapad-1990525600.html

россия

украина

финляндия

финский залив

балтийское море

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россия, украина, финляндия, петтери орпо, марк рютте, нато, евросоюз, финский залив, балтийское море