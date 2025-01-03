https://ria.ru/20250103/udar-1992431786.html
Подполье сообщило об ударе в районе старого аэродрома в Чернигове
Подполье сообщило об ударе в районе старого аэродрома в Чернигове - РИА Новости, 03.01.2025
Подполье сообщило об ударе в районе старого аэродрома в Чернигове
ВС России ударили по району старого аэродрома в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:46:00+03:00
2025-01-03T18:46:00+03:00
2025-01-03T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. ВС России ударили по району старого аэродрома в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Чернигов — хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район "Эпицентра", район старого аэродрома", — сказал он.Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центре. Еще об одном — там же — передавало "Общественное. Новости".В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 17:55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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чернигов, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе старого аэродрома в Чернигове
В районе старого аэродрома в Чернигове после удара прогремели четыре взрыва
ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. ВС России ударили по району старого аэродрома в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Чернигов — хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район "Эпицентра", район старого аэродрома", — сказал он.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центре. Еще об одном — там же — передавало "Общественное. Новости".
В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 17:55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.