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СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита - РИА Новости, 03.01.2025
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11:54 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/turtsiya-1992391968.html
СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита
СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита - РИА Новости, 03.01.2025
СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита
Остановка транзита российского газа через Украину поспособствует превращению Турции в энергетический центр, что позволит Анкаре получить значительную долю в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:54:00+03:00
2025-01-03T11:54:00+03:00
экономика
турция
анкара (провинция)
россия
владимир путин
павел сорокин
газпром
нафтогаз украины
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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Остановка транзита российского газа через Украину поспособствует превращению Турции в энергетический центр, что позволит Анкаре получить значительную долю в торговле энергоресурсами, пишет газета Milliyet. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Это (остановка транзита) продвигает Турцию к превращению в энергетический центр. Превращение Турции в энергетический центр означает, что Турция получит долю в торговле энергоресурсами", - пишет издание. Издание напомнило также об идее создать в Турции биржу, где будут определяться цены на энергоносители. "Таким образом, она (Турция) станет одной из стран мира, где определяются цены на энергоносители. Есть ли такой пример? Есть еще Германия и Нидерланды. Они не являются странами-производителями энергии, но они устанавливают цены. Турция станет такой страной. Это означает, что мы будем иметь право голоса на энергетическом рынке", - пишет газета. Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил в конце ноября РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб в 2025 году, заявил 1 ноября министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ноябре заявил, что страны продолжают работу над созданием газового хаба, а Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. В начале октября он отмечал, что Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
турция
анкара (провинция)
россия
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экономика, турция, анкара (провинция), россия, владимир путин, павел сорокин, газпром, нафтогаз украины, северный поток
Экономика, Турция, Анкара (провинция), Россия, Владимир Путин, Павел Сорокин, Газпром, Нафтогаз Украины, Северный поток
СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита

Milliyet: остановка транзита через Украину сделает Турцию энергетическим центром

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Остановка транзита российского газа через Украину поспособствует превращению Турции в энергетический центр, что позволит Анкаре получить значительную долю в торговле энергоресурсами, пишет газета Milliyet.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
Вчера, 08:00
"Это (остановка транзита) продвигает Турцию к превращению в энергетический центр. Превращение Турции в энергетический центр означает, что Турция получит долю в торговле энергоресурсами", - пишет издание.
Издание напомнило также об идее создать в Турции биржу, где будут определяться цены на энергоносители.
"Таким образом, она (Турция) станет одной из стран мира, где определяются цены на энергоносители. Есть ли такой пример? Есть еще Германия и Нидерланды. Они не являются странами-производителями энергии, но они устанавливают цены. Турция станет такой страной. Это означает, что мы будем иметь право голоса на энергетическом рынке", - пишет газета.
Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил в конце ноября РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб в 2025 году, заявил 1 ноября министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ноябре заявил, что страны продолжают работу над созданием газового хаба, а Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию.
Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. В начале октября он отмечал, что Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
 
ЭкономикаТурцияАнкара (провинция)РоссияВладимир ПутинПавел СорокинГазпромНафтогаз УкраиныСеверный поток
 
 
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