https://ria.ru/20250103/turtsiya-1992391968.html

СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита

СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита - РИА Новости, 03.01.2025

СМИ: Турция может стать энергоцентром после отказа Украины от транзита

Остановка транзита российского газа через Украину поспособствует превращению Турции в энергетический центр, что позволит Анкаре получить значительную долю в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:54:00+03:00

2025-01-03T11:54:00+03:00

2025-01-03T11:54:00+03:00

экономика

турция

анкара (провинция)

россия

владимир путин

павел сорокин

газпром

нафтогаз украины

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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Остановка транзита российского газа через Украину поспособствует превращению Турции в энергетический центр, что позволит Анкаре получить значительную долю в торговле энергоресурсами, пишет газета Milliyet. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Это (остановка транзита) продвигает Турцию к превращению в энергетический центр. Превращение Турции в энергетический центр означает, что Турция получит долю в торговле энергоресурсами", - пишет издание. Издание напомнило также об идее создать в Турции биржу, где будут определяться цены на энергоносители. "Таким образом, она (Турция) станет одной из стран мира, где определяются цены на энергоносители. Есть ли такой пример? Есть еще Германия и Нидерланды. Они не являются странами-производителями энергии, но они устанавливают цены. Турция станет такой страной. Это означает, что мы будем иметь право голоса на энергетическом рынке", - пишет газета. Москва и Анкара продолжают работу по созданию газового хаба с тем, чтобы это было взаимовыгодно, заявил в конце ноября РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Анкара рассчитывает запустить международный газовый хаб в 2025 году, заявил 1 ноября министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ноябре заявил, что страны продолжают работу над созданием газового хаба, а Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. В начале октября он отмечал, что Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

турция

анкара (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, анкара (провинция), россия, владимир путин, павел сорокин, газпром, нафтогаз украины, северный поток