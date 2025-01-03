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В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух - РИА Новости, 03.01.2025
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15:57 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/tsventukh-1992416749.html
В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух
В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух - РИА Новости, 03.01.2025
В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух
Журналист телевизионного информационного агентства "МИГ" Константин Цвентух из города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе трагически погиб в Анапе,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:57:00+03:00
2025-01-03T15:57:00+03:00
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 3 янв – РИА Новости. Журналист телевизионного информационного агентства "МИГ" Константин Цвентух из города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе трагически погиб в Анапе, сообщила его мать Юлия в социальных сетях. "Как рано не стало тебя, Костя. Трагически и рано ушёл ты от нас. В нашей памяти останешься таким же красивым, весёлым, творческим. Похороны состоятся 9.01. ст. Холмская", - написала она. Также женщина добавила, что Константин прожил 39 лет, у него растет сын и дочь. Журналист работал в информационных агентствах "Кругозор" и "МИГ". Причиной гибели Цвентуха стала непотушенная сигарета, рассказала его мать РИА Новости. "Трагическая смерть. Уснул, не докурив сигарету, было возгорание, он обгорел и умер", - сказала Юлия.
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происшествия, анапа
Происшествия, Анапа
В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух

В Анапе погиб журналист агентства "МИГ" Цвентух из-за непотушенной сигареты

© Фото : Константин Цвентух/ВКонтактеКонстантин Цвентух
Константин Цвентух - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Константин Цвентух/ВКонтакте
Константин Цвентух. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 янв – РИА Новости. Журналист телевизионного информационного агентства "МИГ" Константин Цвентух из города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе трагически погиб в Анапе, сообщила его мать Юлия в социальных сетях.
"Как рано не стало тебя, Костя. Трагически и рано ушёл ты от нас. В нашей памяти останешься таким же красивым, весёлым, творческим. Похороны состоятся 9.01. ст. Холмская", - написала она.
Также женщина добавила, что Константин прожил 39 лет, у него растет сын и дочь. Журналист работал в информационных агентствах "Кругозор" и "МИГ".
Причиной гибели Цвентуха стала непотушенная сигарета, рассказала его мать РИА Новости.
"Трагическая смерть. Уснул, не докурив сигарету, было возгорание, он обгорел и умер", - сказала Юлия.
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