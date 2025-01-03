https://ria.ru/20250103/tsahal-1992370867.html

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена - РИА Новости, 03.01.2025

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:36:00+03:00

2025-01-03T06:36:00+03:00

2025-01-03T06:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу. "Ракета, выпущенная из Йемена и пересекшая израильскую территорию, была перехвачена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024