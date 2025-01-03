https://ria.ru/20250103/tsahal-1992370867.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена - РИА Новости, 03.01.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:36:00+03:00
2025-01-03T06:36:00+03:00
2025-01-03T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу. "Ракета, выпущенная из Йемена и пересекшая израильскую территорию, была перехвачена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20241201/izrail-1986690123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
ЦАХАЛ: выпущенная из Йемена ракета была перехвачена