https://ria.ru/20250103/trevoga-1992449401.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.01.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:46:00+03:00

2025-01-03T23:46:00+03:00

2025-01-03T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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курская область