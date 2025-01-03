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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.01.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T23:40:00+03:00
2025-01-03T23:40:00+03:00
2025-01-03T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
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белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность