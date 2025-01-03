https://ria.ru/20250103/trevoga-1992449126.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.01.2025

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:40:00+03:00

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2025-01-03T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2025

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белгородская область, белгород