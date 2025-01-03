https://ria.ru/20250103/trevoga-1992448369.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T23:17:00+03:00
2025-01-03T23:17:00+03:00
2025-01-03T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской и Сумской областях звучит более двух часов, в Полтавской области - более часа. В 23.00 мск тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу