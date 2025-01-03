https://ria.ru/20250103/trevoga-1992411425.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:44:00+03:00
2025-01-03T14:44:00+03:00
2025-01-03T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 14.42 мск, сигнал тревоги звучит на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины