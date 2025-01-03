В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Черкасской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Черкасской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Киеве и указанных областях была объявлена с 03.51 мск по 05.05 мск.
Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.