https://ria.ru/20250103/tramp-1992379304.html

Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт

Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2025

Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт

Правительство США под руководством избранного президента Дональда Трампа, вероятно, ослабит свое давление на РФ и сосредоточит внимание на сдерживании Китая, а... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:34:00+03:00

2025-01-03T09:34:00+03:00

2025-01-03T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Правительство США под руководством избранного президента Дональда Трампа, вероятно, ослабит свое давление на РФ и сосредоточит внимание на сдерживании Китая, а также укреплении доминирующей позиции США на международной арене, считает политолог Адриэль Касонта. "Долгосрочная цель США понятна: ограничение роста Китая. Для достижения этой цели администрация Трампа может смягчить свою позицию по отношению к России в попытке использовать Москву в качестве противовеса Пекину. Эта сбалансированная коалиция может переформатировать мировую геополитику в ближайшие десятилетия, поскольку США стремятся согласовать свои интересы с интересами потенциальных союзников в своей конкуренции с Китаем", – сказал РИА Новости Касонта. Хотя администрация Трампа может ограничить участие США в конфликте на Украине в краткосрочной перспективе, это не следует рассматривать как проявление дружелюбия, отмечает эксперт. Целью Трампа, по мнению Касонта, станет создание американской гегемонии "посредством оффшорного балансирования". Такая стратегия, вероятно, будет включать в себя укрепление связей США со странами Восточной Европы, такими как Польша и Литва – государствами, которые традиционно настроены антироссийски. Касонта добавил, что подход Трампа к внешней политике отражает упрощенную и бескомпромиссную версию традиционной имперской стратегии США, которая фокусируется на собственных интересах.

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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп