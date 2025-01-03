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Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2025
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09:34 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/tramp-1992379304.html
Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт
Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2025
Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт
Правительство США под руководством избранного президента Дональда Трампа, вероятно, ослабит свое давление на РФ и сосредоточит внимание на сдерживании Китая, а... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:34:00+03:00
2025-01-03T09:34:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Правительство США под руководством избранного президента Дональда Трампа, вероятно, ослабит свое давление на РФ и сосредоточит внимание на сдерживании Китая, а также укреплении доминирующей позиции США на международной арене, считает политолог Адриэль Касонта. "Долгосрочная цель США понятна: ограничение роста Китая. Для достижения этой цели администрация Трампа может смягчить свою позицию по отношению к России в попытке использовать Москву в качестве противовеса Пекину. Эта сбалансированная коалиция может переформатировать мировую геополитику в ближайшие десятилетия, поскольку США стремятся согласовать свои интересы с интересами потенциальных союзников в своей конкуренции с Китаем", – сказал РИА Новости Касонта. Хотя администрация Трампа может ограничить участие США в конфликте на Украине в краткосрочной перспективе, это не следует рассматривать как проявление дружелюбия, отмечает эксперт. Целью Трампа, по мнению Касонта, станет создание американской гегемонии "посредством оффшорного балансирования". Такая стратегия, вероятно, будет включать в себя укрепление связей США со странами Восточной Европы, такими как Польша и Литва – государствами, которые традиционно настроены антироссийски. Касонта добавил, что подход Трампа к внешней политике отражает упрощенную и бескомпромиссную версию традиционной имперской стратегии США, которая фокусируется на собственных интересах.
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
Администрация Трампа может смягчить подход к России, считает эксперт

Политолог Касонта: администрация Трампа может ослабить давление на Россию

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Правительство США под руководством избранного президента Дональда Трампа, вероятно, ослабит свое давление на РФ и сосредоточит внимание на сдерживании Китая, а также укреплении доминирующей позиции США на международной арене, считает политолог Адриэль Касонта.
«
"Долгосрочная цель США понятна: ограничение роста Китая. Для достижения этой цели администрация Трампа может смягчить свою позицию по отношению к России в попытке использовать Москву в качестве противовеса Пекину. Эта сбалансированная коалиция может переформатировать мировую геополитику в ближайшие десятилетия, поскольку США стремятся согласовать свои интересы с интересами потенциальных союзников в своей конкуренции с Китаем", – сказал РИА Новости Касонта.
Хотя администрация Трампа может ограничить участие США в конфликте на Украине в краткосрочной перспективе, это не следует рассматривать как проявление дружелюбия, отмечает эксперт. Целью Трампа, по мнению Касонта, станет создание американской гегемонии "посредством оффшорного балансирования". Такая стратегия, вероятно, будет включать в себя укрепление связей США со странами Восточной Европы, такими как Польша и Литва – государствами, которые традиционно настроены антироссийски.
Касонта добавил, что подход Трампа к внешней политике отражает упрощенную и бескомпромиссную версию традиционной имперской стратегии США, которая фокусируется на собственных интересах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине
31 декабря 2024, 10:00
 
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