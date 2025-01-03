https://ria.ru/20250103/terrorist-1992390036.html
NYP рассказала о находках ФБР в доме террориста из Нового Орлеана
NYP рассказала о находках ФБР в доме террориста из Нового Орлеана - РИА Новости, 03.01.2025
NYP рассказала о находках ФБР в доме террориста из Нового Орлеана
Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане оборудовал в своем трейлере мастерскую для изготовления бомб, пишет газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:40:00+03:00
2025-01-03T11:40:00+03:00
2025-01-03T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане оборудовал в своем трейлере мастерскую для изготовления бомб, пишет газета New York Post со ссылкой на полученное видео. "Террорист из Нового Орлеана Шамсуд-Дин Джаббар, вдохновленный ИГ*, оборудовал мастерскую для изготовления бомб в своем ветхом трейлере в Техасе", — говорится в статье.Газета уточняет, что в доме Джаббара на севере Хьюстона нашли множество бутылок с химикатами, а в трейлере — внушительный ряд соединений, используемых для изготовления бомб. Помимо этого, как утверждает издание, сотрудники ФБР нашли Коран, раскрытый на странице, где призывается "убить врагов Аллаха" и "быть готовым умереть" ради этого. Около трех часов ночи 1 января водитель пикапа на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем. При этом погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.Кроме того, в Лас-Вегасе полиция занимается расследованием взрыва электромобиля Tesla Cybertruck около здания Trump Towers (Башен Трампа). По информации местных властей, погиб один человек, еще семь получили ранения. По информации AP, жертвой стал сам подозреваемый.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250102/fbr-1992345446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новый орлеан, сша, техас, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
NYP рассказала о находках ФБР в доме террориста из Нового Орлеана
NYP: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане Джаббар собирал бомбы в трейлере
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане оборудовал в своем трейлере мастерскую для изготовления бомб, пишет газета New York Post
со ссылкой на полученное видео.
"Террорист из Нового Орлеана Шамсуд-Дин Джаббар, вдохновленный ИГ*, оборудовал мастерскую для изготовления бомб в своем ветхом трейлере в Техасе", — говорится в статье.
Газета уточняет, что в доме Джаббара на севере Хьюстона нашли множество бутылок с химикатами, а в трейлере — внушительный ряд соединений, используемых для изготовления бомб.
Помимо этого, как утверждает издание, сотрудники ФБР нашли Коран, раскрытый на странице, где призывается "убить врагов Аллаха" и "быть готовым умереть" ради этого.
Около трех часов ночи 1 января водитель пикапа на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем. При этом погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США
из Техаса
Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
Кроме того, в Лас-Вегасе полиция занимается расследованием взрыва электромобиля Tesla Cybertruck около здания Trump Towers (Башен Трампа). По информации местных властей, погиб один человек, еще семь получили ранения. По информации AP, жертвой стал сам подозреваемый.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.