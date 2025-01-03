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Байден посетит Новый Орлеан, чтобы поддержать семьи жертв теракта

Байден посетит Новый Орлеан, чтобы поддержать семьи жертв теракта - РИА Новости, 03.01.2025

Байден посетит Новый Орлеан, чтобы поддержать семьи жертв теракта

Президент США Джо Байден 6 января посетит Новый Орлеан, чтобы поддержать семьи тех, "кого задел" теракт, произошедший в новогоднюю ночь, сообщает Белый дом. РИА Новости, 03.01.2025

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2025-01-03T17:50:00+03:00

в мире

новый орлеан

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техас

джо байден

фбр

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден 6 января посетит Новый Орлеан, чтобы поддержать семьи тех, "кого задел" теракт, произошедший в новогоднюю ночь, сообщает Белый дом. "В понедельник, 6 января, президент и первая леди отправятся в Новый Орлеан", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что президент и первая леди будут скорбеть с семьями тех, "кого задела" трагическая атака. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

https://ria.ru/20250102/terakt-1992289801.html

новый орлеан

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